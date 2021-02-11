Son dakika: Demir Grup Sivasspor'da Marcelo Goiano ile yollar ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüp, Marcelo Goiano'nun sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Demir Grup Sivasspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz ile futbolcumuz Marcelo Goiano arasındaki 10.07.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Demir Grup Sivasspor'umuza imza attığı ilk andan itibaren, sporculuğu, kişiliği, profesyonelliği ve duruşuyla herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanan Marcelo'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.





