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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Sivasspor Sivasspor'da flaş Çalımbay kararı! Gelecek sezon...

Son dakika: ile devam dedi!

Son dakika: Sivasspor Rıza Çalımbay ile devam dedi!

Son dakika... 'un 57 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcısı 'ın gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı merak ediliyordu. Kulüp başkanı ile yapılan görüşmeler sonrası, Çalımbay'ın gelecek sezonda da Sivasspor'un başında olacağı öğrenildi.

Bu sezon 'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2020-2021 sezonunda Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hürriyet'in haberine göre, ile iyi bir ivme yakalayan Sivasspor'da Başkan , teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Rıza Çalımbay önümüzdeki sezon da Kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak.

  1. 27.07.2020
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