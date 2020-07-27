Sivasspor Emre Kılınç ve Mert Hakan'a veda etti! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Sivasspor Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç paylaşımı!

ve Mert Hakan'a veda etti!

Sivasspor Emre Kılınç ve Mert Hakan'a veda etti!

ekiplerinden Demir Grup , transferde adı 'la anılan ve Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Mert Hakan Yandaş için sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayınladı.

ekiplerinden Demir Grup 'da, Mert Hakan Yandaş'ın ardından sözleşmesi sona eren 'la da vedalaşıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, iki fufutbolcu için teşekkür mesajı paylaştı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamalar şöyle:

-3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre.

-3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş'a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan.

Bilindiği gibi Emre Kılınç'ın adı transferde 'la anılıyordu. Öte yandan dün, Fenerbahçe'ye imza atması beklenen bir başka isim Mert Hakan Yandaş da kulüpten ayrıldığını duyurmuştu.

  1. 27.07.2020
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