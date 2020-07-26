Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a sosyal medya hesabından veda etti! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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'a sosyal medya hesabından veda etti!

Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a sosyal medya hesabından veda etti!

'ye imza atması beklenen , Demir Grup 'la vedalaştı. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-beyazlı kulübe teşekkür etti.

Demir Grup 'un yıldız futbolcusu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivasspor'a veda etti. 'ye imza atması beklenen orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Sivasspor ile ilgili video paylaştı.

Başarılı futbolcu, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

Veda zamanı... Alt liglerden gelen bir oyuncu olarak imza attığım Sivasspor'la bugün son maçımı oynadım. Geride binbir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiğim 3 yıl bırakıyorum. Güzel dostluklar, unutulmayacak anılar, her zaman ders alacağım tecrübeler ve iyi insanlar kazandım. Üzüldüğüm de oldu, gözümün dolduğu da. Zorluklarla da karşılaştım, sıkıntılarla da ama her anın ayrı bir değeri ve mutluluklarla dolu hatırı var kalbimde. Her zaman Sivasspor'u gönülden destekleyeceğim ve biliyorum ki çıktığım bu yeni yolculukta Sivaslıların desteğini her zaman fazlasıyla hissedeceğim. hedefine ulaşmamı sağlayan, bana bu hayatı veren Sivasspor'a sonsuz teşekkürler. Elbet hatalarımız olmuştur ama şehrin değerini ve armanın büyüklüğünü her zaman bilerek yaşadım, haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın.

  1. 26.07.2020
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