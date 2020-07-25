Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe sorusuna cevap! Transfer...
Bu sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş'ın transferi merak konusu oldu. Yiğidolar'ın Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulunan yıldız orta saha Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.
Sivasspor'da sezonun yükselen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, sezonun son maçının ardından açıklamalarda bulundu.Sezonu değerlendiren Mert Hakan, "Bu sene hayal gibiydi. Gönül isterdi ki galibiyetle veda edelim ama olmadı. Sivas şehrine yakışır mücadeleyi verdik. Bazen iyi, bazen kötü gitti. Sivas şehri, Sivas taraftarı Türkiye'nin de beğenisini kazandı. Sivasspor'u çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak istiyorduk." dedi.
FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP
Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği sorulan oyuncu, "Transfer sezonu zannediyorsam 4 ya da 5'i açılıyor, o gün gerekli açıklamalar yapılır. Şu anda benim bir şey demem doğru olmaz ama Sivas'a veda etmek isterim. Mert Hakan olarak Sivas'a ait oldum, Sivas şehri bana hayatımı kazandırdı. Şu anda yaşadığım her şeyi Sivasspor'a borçluyum. Hatalarımız, kusurlarımız olsu, haklarını helal etsinler ama Sivasspor'a saygısızlık yapmayı aklımın ucundan geçirmedim. Bundan sonra onların taraftarıyım, seneye bu seneden daha başarılı olmak istiyoruz." cevabını verdi.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 00:46
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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