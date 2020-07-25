Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe sorusuna cevap! Transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Mert Hakan'dan F.Bahçe sorusuna cevap! Transfer...

Yandaş'tan sorusuna cevap! ...

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe sorusuna cevap! Transfer...

Bu sezon 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yandaş'ın transferi merak konusu oldu. Yiğidolar'ın maçının ardından açıklamalarda bulunan yıldız orta saha sorusuna cevap verdi.

'da sezonun yükselen isimlerinden Yandaş, sezonun son maçının ardından açıklamalarda bulundu.Sezonu değerlendiren Mert Hakan, "Bu sene hayal gibiydi. Gönül isterdi ki galibiyetle veda edelim ama olmadı. şehrine yakışır mücadeleyi verdik. Bazen iyi, bazen kötü gitti. Sivas şehri, Sivas taraftarı 'nin de beğenisini kazandı. Sivasspor'u çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak istiyorduk." dedi.

FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP
'ye gidip gitmeyeceği sorulan oyuncu, " sezonu zannediyorsam 4 ya da 5'i açılıyor, o gün gerekli açıklamalar yapılır. Şu anda benim bir şey demem doğru olmaz ama Sivas'a veda etmek isterim. Mert Hakan olarak Sivas'a ait oldum, Sivas şehri bana hayatımı kazandırdı. Şu anda yaşadığım her şeyi Sivasspor'a borçluyum. Hatalarımız, kusurlarımız olsu, haklarını helal etsinler ama Sivasspor'a saygısızlık yapmayı aklımın ucundan geçirmedim. Bundan sonra onların taraftarıyım, seneye bu seneden daha başarılı olmak istiyoruz." cevabını verdi.

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 00:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe sorusuna cevap! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA