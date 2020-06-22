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22 Haziran 2020, Pazartesi
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ipten döndü!

Sivasspor ipten döndü!

'de zirve yarışının iddialı takımlarından , deplasmanda karşılaştığı ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de zirve yarışının iddialı takımlarından , deplasmanda karşılaştığı ile 2-2 berabere kaldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sezona verilen aranın ardından galibiyetiyle lige dönüş yapan Yiğido, 30'da 'nin attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Konyaspor, 37'deGuilherme'nin pasında topu ağlara gönderen Nejc Skubic'in golüyle beraberliği yakaladı. 44'te ise Hadziahmetovic'in pasını Deni Milosevic ağlara gönderdi ve Konyaspor'u 2-1 öne geçti. İkinci yarıda savunmada kalan Konyaspor, son anlarda rakibine yakalandı. Yİğidolar, 90'da Skuletic'in goskoru 2-2'ye getirdi ve 1 puanı kurtardı. , G.Saray'ın da berabere kalmasıyla 53 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Konya 27 puanla tehlike hattında kaldı.

ÇALIMBAY'DAN ÖZ ELEŞTİRİ
Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, deplasmanda zor bir rakibe karşı iyi mücadele ettiklerini belirtti. Çalımbay, "Maçın başında 1-0 öne geçmiştik. Skoru koruyamadık. Çok basit hatalar yaptık. Maç öyle bir noktaya geldi ki 1 puana sevindik" ifadesini kullandı.

YEDİĞİMİZ GOLLE YIKILDIK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, rakiplerin kazandığı haftada galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu belirtirken, "Her şey planladığımız gibi giderken son anlarda yediğimiz golle yıkıldık. Kazanacağımız maçtan 1 puan aldık. Önümüze bakmalıyız" dedi.

YİĞİDO İSYANDA
Sivassporlular, 37. dakikada Skubic'in attığı gol öncesindeki faul atışında topun durmadığı yönünde itirazda bulundu. Kırmızı- beyazlılar, gol öncesi hakemin kural hatası yaptığını ileri sürdü.

KONYA ERİYOR
Pandemi nedeniyle verilen aradan sonra ilk maçında G.Birliği'ne kaybeden Konya, Sivas'a da 2 puan kaptırdı. Son 10 maçta sadece 1 galibiyet aldılar.

  1. 22.6.2020
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