Sivasspor zirve Konya can derdinde - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Sivasspor zirve Konya can derdinde

zirve can derdinde

Sivasspor zirve Konya can derdinde

'in iki güzide takımı, 'da kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yarışı yapan , düşmeme mücadelesi veren 'a konuk olacak.

Süper Lig'in iki güzide takımı, 'da kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yarışı yapan , düşmeme mücadelesi veren 'a konuk olacak. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan ve yok, Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Kırmızı-beyazlılar'da kart cezalısı Emre Kılınç da forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise sakat olan Hurtado dışında eksik yok.
  1. 21.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor zirve Konya can derdinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA