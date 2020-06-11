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11 Haziran 2020, Perşembe
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Erdoğan 5 yıl daha ’ta

Erdoğan 5 yıl daha Sivas’ta

Zirve mücadelesi veren , genç futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Zirve mücadelesi veren , genç futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Pandemi sonrası evinde oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Yiğidolar, teknik direktör yönetiminde 1.5 saat süren dünkü antrenmanında taktik çalıştı.
  1. 11.6.2020
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