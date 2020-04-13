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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Yeter ki başlasın!

Yeter ki başlasın!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Futbolcuları hazırlamak kadar kolay bir şey yok. Yeter ki ligler başlasın. İnşallah tamamlanır" dedi.

Şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'da , liglerin yeniden başlaması durumunda futbolcuların hazır hale getirilmesinde sıkıntı yaşamayacaklarını belirtirken başlangıç tarihine vurgu yaptı. Çalımbay, "Oyuncuyu hazırlamak kadar kolay bir şey yok. Onlar önemli değil. Onları biz ayarlarız, zaman da var. Hazırlanmaları açısından hiçbir sıkıntı olmaz. Yeter ki ligler başlasın. İnşallah ligler tamamlanır. Ben aksini düşünmek istemiyorum. Ligler başlarsa 1 ya da 1,5 ay içerisinde biteceğine inanıyorum. Bu ortamda kimse 'futbolu özledim' diyemez çünkü özledikleri tek şey aileleri ve arkadaşları. Ailem 'da ben de gidemedim. Şu andaki bütün özlemim bu, artık ikinci planda kaldı. Bu olaylar bittikten sonra futbol konuşulur" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 13.4.2020
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