Sivasspor’dan anlamlı paylaşım
DG Sivasspor, korona virüse karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynadığı karşılaşmaların videolarının da yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Sivasspor'umuz bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi. Sen de evde kal, kaybetme. Evde kal, ev hayat dolu."
- 05.04.2020
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