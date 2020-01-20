Sivasspor'un genç takımlarını taşıyan otobüs şarampole indi

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Sivasspor'da büyük bir coşku yaşanıyor. Yiğidolar, zorlu virajdan 2-1 galibiyetle ayrılarak puanını 40'a yükseltti ve liderliğini sağlamlaştırdı. Maç sonunda Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulunurken, 'Şampiyonluğa inanıyor musunuz?'' sorusuna da yanıt verdi.