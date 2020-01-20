Sivasspor'un genç takımlarını taşıyan otobüs şarampole indi - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Sivasspor'un genç takımlarını taşıyan otobüs şarampole indi

Sivasspor'un genç takımlarını taşıyan otobüs şarampole indi

Sivasspor'un genç takımlarını taşıyan otobüs şarampole indi

'de liderlik koltuğunda oturan resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, U14 ile U15 takımlarını taşıyan otobüsün Sivas-Kayseri yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole indiğini duyurdu.

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

U14-U15 takımlarımızı taşıyan otobüs, deplasmanı dönüşü gece 01.55´te Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.

Kazada yaralanan 4 sporcumuz Sivas Numune Hastanesi'ne, 2 sporcumuz ise Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırılmışlardır. Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir.

Kırmızı-beyazlı kulübün bu açıklamasının ardından sosyal medyada 'geçmiş olsun' mesajları paylaşıldı.

haberin devamı

  1. 20.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor'un genç takımlarını taşıyan otobüs şarampole indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN