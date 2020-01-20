Sivasspor'un genç takımlarını taşıyan otobüs şarampole indi
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, U14 ile U15 takımlarını taşıyan otobüsün Sivas-Kayseri yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole indiğini duyurdu.
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
U14-U15 takımlarımızı taşıyan otobüs, Hatay deplasmanı dönüşü gece 01.55´te Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.
Kazada yaralanan 4 sporcumuz Sivas Numune Hastanesi'ne, 2 sporcumuz ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırılmışlardır. Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir.
Kırmızı-beyazlı kulübün bu açıklamasının ardından sosyal medyada 'geçmiş olsun' mesajları paylaşıldı.
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sivasspor'un genç takımlarını taşıyan otobüs şarampole indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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