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09 Ocak 2020, Perşembe
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Çalımbay’dan da ‘Zorlu’ göndermesi!

Çalımbay’dan da ‘Zorlu’ göndermesi!

Lider Sivasspor'un , twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 'da hazırlıklarını sürdüren takımının antrenmanından bir görüntüyü paylaşıp, "Zorlu geçecek ikinci yarı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ın bu paylaşımı, Galatasaray Fatih Terim'in, Başkanı ile Başkanı ve MHK Başkanı 'in 'da ortaya çıkan buluşmalarına yönelik yaptığı paylaşımını akıllara getirdi.

  1. 9.1.2020
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