Çalımbay’dan da ‘Zorlu’ göndermesi!
Lider Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Antalya'da hazırlıklarını sürdüren takımının antrenmanından bir görüntüyü paylaşıp, "Zorlu geçecek ikinci yarı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Rıza Çalımbay'ın bu paylaşımı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'da ortaya çıkan buluşmalarına yönelik yaptığı paylaşımını akıllara getirdi.
- 9.1.2020
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