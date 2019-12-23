Otyakmaz’dan Pato çıkışı

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı ünlü golcü Pato'nun transfer edileceği ile ilgili iddialar konusunda net açıklamalar yaptı. Otyakmaz, "Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" diye konuştu.