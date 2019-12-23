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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Otyakmaz’dan çıkışı

Otyakmaz’dan Pato çıkışı

Başkanı , Brezilyalı ünlü golcü 'nun edileceği ile ilgili iddialar konusunda net açıklamalar yaptı. Otyakmaz, "Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini 'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" diye konuştu.

Başkanı , Brezilyalı ünlü golcü 'nun edileceği ile ilgili iddialar konusunda net açıklamalar yaptı. Otyakmaz, "Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini 'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" diye konuştu.

  1. 23.12.2019
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