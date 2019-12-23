Otyakmaz’dan Pato çıkışı
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı ünlü golcü Pato'nun transfer edileceği ile ilgili iddialar konusunda net açıklamalar yaptı. Otyakmaz, "Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" diye konuştu.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı ünlü golcü Pato'nun transfer edileceği ile ilgili iddialar konusunda net açıklamalar yaptı. Otyakmaz, "Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" diye konuştu.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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