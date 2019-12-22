O taraftarın cezası kalktı
Ligin 14. haftasında oynanan Malatyaspor maçında kötü tezahürattan dolayı ceza alan taraftarlardan biri de İlhan Biçer'di. İşitme ve konuşma engelli olan Biçer'le ilgili dün bir gelişme yaşandı.
Ligin 14. haftasında oynanan Malatyaspor maçında kötü tezahürattan dolayı ceza alan taraftarlardan biri de İlhan Biçer'di. İşitme ve konuşma engelli olan Biçer'le ilgili dün bir gelişme yaşandı. Biçer'in cezasının kaldırılması için girişimler yapılırken, Futbol Federasyonu, cezanın engelli taraftarlara uygulanmayacağını açıklayıp, sistemde düzenlemeler yapılacağı vurgulandı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
O taraftarın cezası kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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