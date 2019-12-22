O taraftarın cezası kalktı

Ligin 14. haftasında oynanan Malatyaspor maçında kötü tezahürattan dolayı ceza alan taraftarlardan biri de İlhan Biçer'di. İşitme ve konuşma engelli olan Biçer'le ilgili dün bir gelişme yaşandı. Biçer'in cezasının kaldırılması için girişimler yapılırken, Futbol Federasyonu, cezanın engelli taraftarlara uygulanmayacağını açıklayıp, sistemde düzenlemeler yapılacağı vurgulandı.