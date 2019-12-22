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22 Aralık 2019, Pazar
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O taraftarın cezası kalktı

O taraftarın cezası kalktı

Ligin 14. haftasında oynanan Malatyaspor maçında kötü tezahürattan dolayı ceza alan taraftarlardan biri de 'di. İşitme ve konuşma engelli olan Biçer'le ilgili dün bir gelişme yaşandı.

Ligin 14. haftasında oynanan Malatyaspor maçında kötü tezahürattan dolayı ceza alan taraftarlardan biri de 'di. İşitme ve konuşma engelli olan Biçer'le ilgili dün bir gelişme yaşandı. Biçer'in cezasının kaldırılması için girişimler yapılırken, Federasyonu, cezanın engelli taraftarlara uygulanmayacağını açıklayıp, sistemde düzenlemeler yapılacağı vurgulandı.

  1. 22.12.2019
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