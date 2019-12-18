Sonuna kadar

Süper Lig'de fırtına gibi esen Sivasspor, rakiplerinin kaybettiği haftada F.Bahçe'yi 3-1 yenerek zirvede puan farkını 6'ya çıkarttı. Tarihinde ilk kez 7'de 7 yapan Yiğido'da kaptan Ziya Erdal, şampiyonlukla ilgili iddialı konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Haftalar ilerledikçe herkesin de performansı artıyor. Şampiyonluk yolunda son noktaya kadar gitmek istiyoruz. Elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.

ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ

Performans artışında Rıza Çalımbay'ın katkısına vurgu yapan Ziya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kim nerede oynarsa oynasın, hangi mevkide görev alırsa alsın hiç fark etmiyor. Rıza hocanın çok büyük katkısı var. Biz çalışmayı seven bir takımız. Çalışınca da isteyince de Allah veriyor. Fenerbahçe maçında alışkın olmadığım bir mevkide oynadım. Performansımdan ziyade takımın kazanması önemliydi."