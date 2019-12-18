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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Sonuna kadar

Sonuna kadar

En yakın rakibine 6 puan fark atan lider ’ın kaptanı “Şampiyonluk yolunda son noktaya kadar gitmek istiyoruz” dedi.

'de fırtına gibi esen , rakiplerinin kaybettiği haftada F.Bahçe'yi 3-1 yenerek zirvede puan farkını 6'ya çıkarttı. Tarihinde ilk kez 7'de 7 yapan Yiğido'da kaptan , şampiyonlukla ilgili iddialı konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Haftalar ilerledikçe herkesin de performansı artıyor. Şampiyonluk yolunda son noktaya kadar gitmek istiyoruz. Elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.

ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ

Performans artışında 'ın katkısına vurgu yapan Ziya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kim nerede oynarsa oynasın, hangi mevkide görev alırsa alsın hiç fark etmiyor. Rıza hocanın çok büyük katkısı var. Biz çalışmayı seven bir takımız. Çalışınca da isteyince de Allah veriyor. maçında alışkın olmadığım bir mevkide oynadım. Performansımdan ziyade takımın kazanması önemliydi."

  1. 18.12.2019
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