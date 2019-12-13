Mağdur etmeyin

Sivas'ta hayat durdu ve tüm şehir Fenerbahçe maçına kilitlendi. Lider Sivasspor, şampiyonluğun güçlü favorisi sarı-lacivertlileri eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise kritik maçın hakemi Ali Palabıyık'a dikkat çekti. Çalımbay, Palabıyık'ın Galatasaray maçında Cofie'yi haksız şekilde kırmızıyla cezalandırdığını ve aynı hataların tekrar edilmemesi temennisinde bulundu. Rıza Çalımbay, "Ali Palabıyık, en çok beğendiğim, kişi olarak da saygı duyduğum bir arkadaşımız. Ama hakemlik bambaşka bir şey" ifadelerini kullandı.



BİZİM İÇİN DÖNÜM MAÇI

Fenerbahçe maçında çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan başarılı hoca, "Hakem arkadaşların da bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tek isteğimiz mağdur edilmemek. Şu anda ligde tek penaltı kullanmayan biziz, bir sürü penaltı pozisyonlarımız var. Hiçbir tanesini de gündeme getirmedik, konuşmuyoruz bile. Bu maç bizim için dönüm maçı. Galatasaray maçı gibi hatalara maruz kalmak istemiyoruz. Onun için de tek isteğimiz bu maçın doğru dürüst yönetilmesi" sözleriyle hakemlere seslendi.



YİĞİDO AŞKINA 3 BİN 500 KM

Afganistan'da Sivaslı Serkan Durmaz'ın Sivas formasını hediye etmesinin ardından takıma hayranlık duymaya başlayan 8 yaşındaki Muhammed Eyüp Türkmen'in hayali gerçekleşti. Minik Muhammed, Kabil'den Sivas'a geldi. Vali Salih Ayhan, Türkmen ailesini Valilik makamında konuk etti.



DÖRT OYUNCU SINIRDA

Sivas'ta F.Bahçe maçı öncesinde Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, kart görürse deplasmandaki G.Birliği maçında görev yapamayacak.



MERT VE CANER BELİRSİZ

Rıza Çalımbay, takımdaki eksikler hakkında da bilgi verdi. Çalımbay, orta saha Hakan Arslan'ın sarı kart cezalısı olmasının kendileri için bir dezavantaj olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam, hafif sakatlığı bulunan stoper Caner Osmanpaşa ile orta saha Mert Hakan Yandaş'ın ise maça yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.



ÇALIMBAY'DAN 5. DALYA

Rıza Çalımbay, teknik adam olarak kariyerinde 500. Süper Lig maçına F.Bahçe karşısında çıkacak. Başarılı çalıştırıcı, "Kariyerimde 500. maça çıkacağım, o da F.Bahçe maçına denk geldi. Benim için Sivas ayrı bir yer. Sorumluluğum çok çok farklı. Burada çok başarılı olmak istiyorum. 500 maça çıkmışız, inşallah bunu daha fazla yapmaya çalışırız" dedi.