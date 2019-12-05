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05 Aralık 2019, Perşembe
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Lider ’da neşeli idman

Lider Sivasspor’da neşeli idman

Lider DG , ’in 14. haftasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe çalışmaları ile devam etti. Daha sonra dar alanda 5'e2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla antrenmanını tamamladı.

İdmanda futbolcuların neşeli oldukları görülürken, futbolcular zaman zaman takım arkadaşları ile kartopu oynadı.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından maçının hazırlıklarını tamamlayarak 'ya gidecek.

  1. 05.12.2019
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