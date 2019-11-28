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28 Kasım 2019, Perşembe
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'un hedefi

Erdoğan Yeşilyurt'un hedefi milli takım

'in 13'üncü haftasında sahasında ile karşılaşacak olan lider karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu açıklamalarda bulundu.

Kulüp tesislerinde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

ERDOĞAN YEŞİLYURT: "KASIMPAŞA ÇOK TERS BİR TAKIM"

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan kırmızı beyazlı ekibin başarılı futbolcusu , takımda güzel bir havanın oluştuğunu belirterek, "Lideriz ve en önemlisi takım olmaktır. her zaman bize söylüyor; takım halinde oynarsak her zaman herkesi yenebiliriz. Şu anda öyle. 'ı yendik, 'ı 10 kişiyle zorladık. İnşallah bunu sürdürürüz. çok ters bir takım. Çok konsantre olmamız lazım. İnşallah bu maçı da alır ve bu haftayı da lider olarak bitiririz. Ne olursa olsun sezon sonunda ligi en üstte bitirmek istiyoruz" dedi.

"HOCA NE ZAMAN ŞANS VERİRSE ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın şans verdiği sürece elinden geleni yaptığını belirten Yeşilyurt, "Hoca ne zaman şans verirse ben elimden geleni yapıyorum. Onu kullanmaya çalışıyorum. Sonuçta işim bu. Oynatırsa oynarım ve oyunu değiştirmeye çalışırım. Bizim ortamımız ve arkadaşlığımız çok iyi. Rıza hocanın da istediği şey bu. Arkadaşlık olursa herkesi yenebiliriz diye düşünüyor. Başka takımlarda gruplaşmalar olur, bizde öyle bir şey yok. İster yabancı olsun, ister yerli oyuncular olsun beraberiz. Arkadaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah da böyle devam ederiz" diye konuştu.

"İNŞALLAH BİR GÜN MİLLİ TAKIM OLUR"

ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yeşilyurt, "Herkesin hedefi milli takım. İnşallah birgün olur" ifadelerini kullandı.

  1. 28.11.2019
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