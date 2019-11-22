Kayserispor deplasmanında ter dökecek Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli ara sonrasında ligin kendileri için yeniden başladığını belirtti. Çalımbay, "Bizim açımızdan yeni bir lig başlıyor. Çünkü hakikaten şu anda iyi bir durumdayız. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Her şey bizim elimizde. Biz arkadaşlarımızla da konuştuk ve şimdi bambaşka bir şekilde başlamamız gerekiyor. Biz milli maçtan önceki durumumuzu şu anda unuttuk. Lige yeniden, sıfırdan başlıyoruz. 6 tane final maçımız var. Bu maçların hepsini kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye iddialı konuştu.