"Sıfırdan başlıyoruz"
Kayserispor deplasmanında ter dökecek Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli ara sonrasında ligin kendileri için yeniden başladığını belirtti.
Kayserispor deplasmanında ter dökecek Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli ara sonrasında ligin kendileri için yeniden başladığını belirtti. Çalımbay, "Bizim açımızdan yeni bir lig başlıyor. Çünkü hakikaten şu anda iyi bir durumdayız. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Her şey bizim elimizde. Biz arkadaşlarımızla da konuştuk ve şimdi bambaşka bir şekilde başlamamız gerekiyor. Biz milli maçtan önceki durumumuzu şu anda unuttuk. Lige yeniden, sıfırdan başlıyoruz. 6 tane final maçımız var. Bu maçların hepsini kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye iddialı konuştu.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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