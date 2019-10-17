Sivasspor’un Galatasaray kafilesi belli oldu
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile mücadele olacak D.G. Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Furkan Sağman kafilede yer almadı.
Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek olan Sivasspor'un kamp kadrosu şöyle:
Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare.
17 Ekim Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - D.G. Sivasspor mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.
- 17.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
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Fernando Muslera ikinci kez baba oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ KAPTAN MUSLERA KIZINIZ ANALI BABALI BÜYÜSÜN KAPTAN. ÇOCUKLARINLA BİRLİKTE DAHA NİCE SAĞLIKLI YILLAR GEÇİRMENİ TEMENNİ EDİYORUZ
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Toplam 1
Yorum
ENTRİKA DOLU GS. KENDİSİNİ ENGELLEYEN KULÜP BU GS KULÜBÜNDE BİZANS ENTRİKALARI OYNANIRKEN BU GS NASIL ŞAMPİYONLUĞA OYNAR VE ŞAMPİYON OLABİLİR
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