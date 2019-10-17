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17 Ekim 2019, Perşembe
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’un kafilesi belli oldu

Sivasspor’un Galatasaray kafilesi belli oldu

’in 8. haftasında ile mücadele olacak D.G. ’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Furkan Sağman kafilede yer almadı.

Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek olan Sivasspor'un kamp kadrosu şöyle:

Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, , Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, , İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, , Hugo Vieira, Mustapha Yatabare.

17 Ekim Cuma günü Stadyumu'nda oynanacak olan - D.G. mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

  1. 17.10.2019
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