Radamel Falcao parasını alamadığı için mi oynamıyor? İşte cevabı...

Galatasaray'ı milli aranın ardından zor bir fikstür bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in 8. hafta açılış mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşacak ve ardından Real Madrid ve Beşiktaş maçlarına çıkacak. Öte yandan sakatlanan Falcao halen tam anlamıyla iyileşebilmiş değil. Radamel Falcao'nun sakatlığının uzaması üzerine son günlerde 'Parasını alamadığı için oynamıyor' iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialara Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu açıklık getirdi. İşte detaylar...