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Radamel Falcao parasını alamadığı için mi oynamıyor? İşte cevabı...
Galatasaray'ı milli aranın ardından zor bir fikstür bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in 8. hafta açılış mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşacak ve ardından Real Madrid ve Beşiktaş maçlarına çıkacak. Öte yandan sakatlanan Falcao halen tam anlamıyla iyileşebilmiş değil. Radamel Falcao'nun sakatlığının uzaması üzerine son günlerde 'Parasını alamadığı için oynamıyor' iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialara Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu açıklık getirdi. İşte detaylar...
16 Ekim 2019 Çarşamba 22:57
Güncelleme: 16.10.2019 22:57
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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinin uzaması, "Sakat değil. Parasını alamadı" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.
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Galatasaray'da Falcao 1 Ekim'de oynanan PSG maçı sonrası takımla idmanlara çıkmadı. Sarı-Kırmızılı kulüp, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Falcao'nun Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmediğini açıklanmıştı.
Bu süreçten sonra Sarı-Kırmızılı kulüp 33 yaşındaki golcünün sağlık durumu ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan günlük idman haberlerinin içinde 'Falcao'nun tedavisine devam edildi' cümlesi yer aldı. 11 Ekim de ise başarılı golcünün sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
SAKAT DEĞiL, PARASINI ALMADI iDDiASI Bu konu ile ilgili Kolombiyalı basını Falcao'nun sakat olmadığını iddia etmişti. Sarı-Kırmızılı kulislerde ise konuşulan iddialar Kolombiya golcünün yıllık ücretinin ilk taksitini almadığı yönünde...