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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor’da

Süper Lig'de hareketliliği devam ediyor. , geçtiğimiz sezon 'nın Troyes takımında forma giyen kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Sivasspor, geçtiğimiz sezon 'da Troyes'te forma giyen ile Başkan 'ın 'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Şubat 1990'da Montreuil'de dünyaya gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven, geçtiğimiz sezon Troyes'da 36 maçta forma giydi ve kalesinde 28 gol gördü. Samassa ayrıca 16 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Fransız futbolcu, 14 kez de Mali için ter döktü.

  1. 15.06.2019
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