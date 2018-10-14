Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 14 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    'da maçı hazırlıkları sürdü

    Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

    Demir Grup , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular gruplar halinde minyatür kaleye gol atma çalışması yaptı.

    Antrenmana ameliyat olan katılmazken, sakatlığı bulunan Delvin N'Dinga ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı salonda çalıştı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 14.10.2018 18:21
    2. Güncelleme: 14.10.2018 18:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN