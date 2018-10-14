Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular gruplar halinde minyatür kaleye gol atma çalışması yaptı.
Antrenmana ameliyat olan Arouna Kone katılmazken, sakatlığı bulunan Delvin N'Dinga ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı salonda çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 14.10.2018 18:21
- Güncelleme: 14.10.2018 18:22
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