Sola Çiftçi geldi
Yerli yeteneklere göz diken Yiğido, Altınordulu Erdoğan Yeşilyurt’tan sonra başkent ekibinin 26 yaşındaki savunmacısıyla da 5 yıllık imzaladı.
MEMLEKETİNE GERİ DÖNDÜ
Sivaslı olan 26 yaşındaki Çiftçi, futbola 2006'da G.Birliği altyapısında başladı ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçirdi. Sağ bekte de oynayabilen genç savunmacı, kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 gol attı. Yiğido'nun yeni transferi Çiftçi, bir kez de A Milli Takım'da oynadı. Geçen sezon takımıyla küme düşme acısı yaşayan Uğur Çiftçi, oynadığı 33 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.
4 YABANCI AYRILDI
Transferde yerli harekatı başlatan Sivasspor'da sezonun sona ermesiyle 4 yabancı futbolcu ayrıldı. Bifouma, Saivet, Boye ve Rybalka, kırmızı-beyazlılardan ayrıldı. Yiğido bu isimlerin yerine yabancı transferinde belirlediği isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
- 23.6.2018 02:45
- Güncelleme: 23.6.2018 02:45
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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