Sola Çiftçi geldi – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Sola Çiftçi geldi

    Sola Çiftçi geldi

    Yerli yeteneklere göz diken , Altınordulu ’tan sonra başkent ekibinin 26 yaşındaki savunmacısıyla da 5 yıllık imzaladı.

    , transferde yerli yeteneklere ağırlık vermeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktörlüğe Tamer Tuna'yı getirdikten sonra iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. , Altınordu'dan Erdoğan Yeşilyurt'tan sonra 'nden, bonservisi elindeki Uğur Çiftçi'yi de aldı. Sağlık kontrolünden geçen Uğur, Başkan 'ın 'daki ofisinde 5 yıllık imzayı attı.

    MEMLEKETİNE GERİ DÖNDÜ
    Sivaslı olan 26 yaşındaki Çiftçi, futbola 2006'da G.Birliği altyapısında başladı ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçirdi. Sağ bekte de oynayabilen genç savunmacı, kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 gol attı. Yiğido'nun yeni transferi Çiftçi, bir kez de A 'da oynadı. Geçen sezon takımıyla küme düşme acısı yaşayan Uğur Çiftçi, oynadığı 33 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.

    4 YABANCI AYRILDI
    Transferde yerli harekatı başlatan Sivasspor'da sezonun sona ermesiyle 4 yabancı futbolcu ayrıldı. Bifouma, Saivet, Boye ve Rybalka, kırmızı-beyazlılardan ayrıldı. Yiğido bu isimlerin yerine yabancı transferinde belirlediği isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
    1. 23.6.2018 02:45
    2. Güncelleme: 23.6.2018 02:45
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