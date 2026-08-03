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Haberler Samsunspor Samsun’a İtalyan stoper

Samsun’a İtalyan stoper

Lubomir Satka ve Rick van Drongelen’in ayrılmasının ardından stopere takviye arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, İtalyan savunmacı Gabriele Guarino ile anlaşmaya vardı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Samsun’a İtalyan stoper

Samsunspor'un, Empoli forması giyen Gabriele Guarino'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'un, 22 yaşındaki İtalyan stoper Gabriele Guarino ile anlaşmaya vardığı, oyuncunun kulübü Empoli ile ise son görüşmelerin yapıldığı öne sürüldü. Tuttomercatoweb'in haberine göre Samsunspor, Gabriele Guarino için Empoli ile 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere. Oyuncunun ismi Atalanta, Torino ve Bologna gibi önemli Serie A kulüpleriyle anılsa da İtalyan oyuncunun tercihini Samsunspor'dan yana kullandığı iddia ediliyor. Gabriele Guarino, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada görev aldı. 22 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, 9 kez sarı kart ve 1 kez kırmızı kart gördü.

Gabriele Guarino geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla 37 maçta 3 gol 2 asist katkı yaptı

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