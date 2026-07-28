Carlo Holse MLS ekibi St. Louis City'e transfer oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da takımın yıldız oyuncularından Carlo Holse'nin yeni takımı belli oldu.
MLS ekiplerinden St. Louis City, Danimarkalı 10 numarayı transfer ettiğini açıkladı.
2023/24 sezonu başında 2.5 milyon Euro karşılığında Rosenborg'dan transfer edilen Carlo Holse, Samsunspor formasıyla çıktığı 114 maçta 22 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.
Welcome to CITY, Carlo! 🇩🇰 We have acquired Danish attacking midfielder Carlo Holse as a Designated Player on a permanent transfer from Turkey's Süper Lig side @Samsunspor. 🗞️ https://t.co/wvFvFinbI9 pic.twitter.com/O5JKPOV5b0— St Louis CITY SC (@stlCITYsc) July 28, 2026