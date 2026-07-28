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Haberler Samsunspor Carlo Holse MLS ekibi St. Louis City'e transfer oldu!

Carlo Holse MLS ekibi St. Louis City'e transfer oldu!

Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Carlo Holse, MLS ekiplerinden St. Louis City'nin yolunu tuttu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:37
Carlo Holse MLS ekibi St. Louis City'e transfer oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da takımın yıldız oyuncularından Carlo Holse'nin yeni takımı belli oldu.

MLS ekiplerinden St. Louis City, Danimarkalı 10 numarayı transfer ettiğini açıkladı.

2023/24 sezonu başında 2.5 milyon Euro karşılığında Rosenborg'dan transfer edilen Carlo Holse, Samsunspor formasıyla çıktığı 114 maçta 22 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

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