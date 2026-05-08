2.03’lük dev golcü

Transferin gözde takımı Samsunspor, takımdan ayrılacak oyuncuların yerine takviye için kolları sıvadı. Samsun yerel basınından Gazete Gerçek'teki habere göre; kırmızı şimşekler, Fransa Ligue 1'e veda eden Metz'in 21 yaşındaki Senegalli forvet Pape Moussa Fall'ı radarına aldı. Sezonu Belçika ekibi La Louviere'de kiralık olarak geçiren 2.03 boyundaki dev santrfor, güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fransız temsilcisi Metz'le sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Fall, bu sezon La Louviere'de forma giydiği 29 karşılaşmada 12 gol, 1 asist katkısıyla öne çıktı.