Samsun'un kralı Mouandilmadji

Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, Galatasaray maçında adeta gol şov yaptı. Rakip savunmayı yıpratan ve atakları organize eden Çadlı futbolcu, 2 kez ağları havalandırarak Karadeniz ekibini zafere taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, Günay'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda da savunmanın arkasına sarkan isimdi. Ndiaye'ye asist yapan Mouandilmadji, Süper Lig'deki tarihinde aynı sezonda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu. Deneyimli golcü Süper Lig'de 9 gol, 2 asistle 11 gole katkı yaptı.

FINK'TEN 2'NCİ ZAFER

Teknik direktör Thorsten Fink, takımı Samsunspor'u kısa sürede toparladı. Süper Lig'in son dönemecinde form tutan Karadeniz temsilcisi, Alman hocanın yönetiminde ikinci büyük zaferini yaşadı. Lider Galatasaray'ı farklı mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 30'uncu haftada kendi evinde Beşiktaş'ı da 2-1 yenmişti.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ZEKİ VE FİNK'TEN

Maçın 87'nci dakikasında oyuna giren kaptan Zeki Yavru, galibiyet sonrası büyük coşku yaşadı. Tecrübeli futbolcu maç sonunda sahanın ortasında teknik direktör Fink'le birlikte üçlü çektirdi.

TOMASSON: DAHA DEFANSİF OYNADIM

Samsunspor'un savunmasında başarılı bir performans ortaya koyan Logi Tomasson, galibiyeti değerlendirdi. İzlandalı sol bek, "Maçı kazanacağımıza inanmıştık. Çok net bir performans gösterdim. Daha defansif oynadım. Ofansta da etkili işler yaptım" diye konuştu.

CHERIF NDIAYE DUBLE YAPTI

Karadeniz ekibinin G.Saray karşısında Marius Mouandilmadji ile birlikte en etkili oyuncusu Cherif Ndiaye'ydi. Senegalli golcü, başarılı performansını 2 golle taçlandırarak alkış aldı.