Rekor skorla gelen galibiyet

Ev sahibi Samsunspor, Galatasaray'la bugüne kadar oynadığı maçlarda ilk kez böyle farklı bir galibiyet aldı. Süper Lig tarihinde Galatasaray karşısında dört gole ulaştığı ilk maçı oynayan kırmızı-beyazlı takım, bu rekabette en farklı galibiyetini kaydederek unutulmaz bir sonuç elde etti.

TAM 21 SENE SONRA KAZANDI

Karadeniz temsilcisi Samsunspor, Galatasaray'a karşı galibiyet hasretini bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, sarı- kırmızılılara karşı ligde 21 yıl sonra galibiyet aldı. Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Samsun, Süper Lig'de Şubat 2005'ten bu yana sarı-kırmızılılar karşısındaki ilk galibiyetini aldı.