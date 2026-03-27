Mor formadan büyük ödül

27 Mart 2026 Cuma 06:50
Avrupa Kulüpler Birliği ve EA SPORTS, futbolun toplumsal değişim gücünü ödüllendiren "Değişimin Sembolü" hibeleri kapsamında Samsunspor'u 100 bin euro'luk büyük ödüle layık gördü. Samsunspor'un kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen "Mor Forma" projesi, Türkiye'de her yıl 3 binden fazla kişiye doğrudan destek sağlayıp, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.