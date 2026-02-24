CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor, Shkendija maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Shkendija maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 19:57
Samsunspor, Shkendija maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly, takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, Shkendija maçının hazırlıklarını 25 Şubat günü yapacağı idmanla tamamlayacak.

F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Spalletti: Senaryo değişebilir
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Tolgahan Erdoğan'dan Ağbaba ve Karabat'a hodri meydan! İşte CHP'deki 500 bin dolarlık rüşvetin belgesi: "15 bin dolar + Koza TV" bombası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'un Juventus maçı 11'ini belirledi!
F.Bahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus-Galatasaray rövanş maçı detayları! Juventus-Galatasaray rövanş maçı detayları! 18:46
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 18:16
Beşiktaş'ta Kocaeli mesaisi başladı Beşiktaş'ta Kocaeli mesaisi başladı 18:07
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 17:15
Fırtına'da hazırlıklar devam etti Fırtına'da hazırlıklar devam etti 17:08
Özbelsan Sivasspor'da hazırlıklar! Özbelsan Sivasspor'da hazırlıklar! 16:21
Daha Eski
Basketbol milli takımlarına yeni sponsor! Basketbol milli takımlarına yeni sponsor! 13:02
İlknur Yalçın Türkiye Şampiyonu! İlknur Yalçın Türkiye Şampiyonu! 13:25
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi" Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi" 13:28
G.Saray Juventus maçının hazırlıklarını tamamladı! G.Saray Juventus maçının hazırlıklarını tamamladı! 13:39
Kayserispor Norveçli teknik adam ile anlaştı! Kayserispor Norveçli teknik adam ile anlaştı! 13:42
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız... Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız... 14:19