Reis’in yerine Thorsten Fink

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Antalya yenilgisiyle son 10 maçta 1 kez kazanan Samsunspor'da, Alman teknik adam Reis'le yollar ayrıldı. Geçen sezon transfer yasağıyla birlikte düşme adayıyken, takıma tarihinin puan rekorunu kırdıran, ilk sezonunda ligde 3. yapan ve 27 yıl sonra Avrupa'ya taşıyan Reis'in ayrılığı taraftarların tepkisine yol açtı. Reis'in yerine Belçika'da Genk'ten Aralıkta ayrılan, yine Alman olan 58 yaşındaki Fink'le anlaşıldığı ve bugün Samsun'a geleceği açıklandı.