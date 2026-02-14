Samsunspor, Thorsten Fink'i açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayıran Kırmızı Şimşekler, Alman çalıştırıcıdan boşalan koltuk için anlaşma sağladığı ismi açıkladı. Karadeniz temsilcisi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.