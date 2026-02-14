CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor, Thorsten Fink'i açıkladı

Samsunspor, Thomas Reis'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirmek üzere Thorsten Fink ile prensip anlaşması sağladığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 15:46
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayıran Kırmızı Şimşekler, Alman çalıştırıcıdan boşalan koltuk için anlaşma sağladığı ismi açıkladı. Karadeniz temsilcisi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Çakar'dan kırmızı kart yorumu!
"Bu futbola şapka çıkarılır"
