Emre Kılınç da sakatlandı

Samsunspor, antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlanan Emre Kılınç'ın 10–12 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Samsunspor, antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlanan Emre Kılınç'ın 10–12 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Kırmızı-şimşeklerden yapılan açıklamada, mevcut bulgular doğrultusunda 31 yaşındaki tecrübeli sol kanadın ortalama iyileşme süresinin 10–12 hafta olacağı bildirildi. Emre Kılınç, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe'yle oynanacak olan yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kılınç, bu sezon oynadığı 20 maçta 2 gol, 4 asist katkısı sağladı. Karadeniz ekibinde, Emre Kılınç'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Oliver Ntcham, Afonso Sousa, Bedirhan Çetin ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Cherif N'Diaye de sarı-lacivertlilerle oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçında sahadaki yerini alamayacak.

