Samsunspor’dan Anthony Musaba’ya veda

Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba için resmi bir veda mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada Musaba'nın hem ligde hem de Avrupa arenasındaki katkılarına dikkat çekti.

Kulübün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Anthony Musaba… Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde verdiğin mücadele ve katkılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz."