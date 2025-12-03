Yenilmezler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor son dönemde yakaladığı yenilmezlik serisiyle öne çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 7 beraberlik alarak önemli bir seriye imza attı. Samsunspor son yenilgisini Süper Lig'de dördüncü haftada 13 Eylül'de oynadığı Antalyaspor maçında yaşadı. Kırmızı-beyazlılar o tarihten sonra 2.5 aylık süreçte hiç mağlup olmadı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE TARİH YAZDI

Thomas Reis yönetimindeki Samsun temsilcisi özellikle UEFA Konferans Ligi'nde müthiş bir çıkış gösterdi. UEFA Konferans Ligi'nde ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç yenilmeden 10 puan toplayan Samsunspor, liderlik koltuğuna oturdu ve tarih yazdı. Süper Lig'de de son 10 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 galibiyetle 18 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar ligde yeniden ilk 4 sıraya gelmeye çok yaklaştı. Karadeniz ekibi, 25 puanla beşinci sırada bulunuyor.

HOLSE'DEN SKOR KATKISI

Samsunspor'un Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu Carlo Holse oldu. Danimarkalı oyuncu takımına 5 kez gol sevinci yaşatırken Cherif Ndiaye 4, Anthony Musaba 3, Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka 2'şer gol attı, Toni Borevkovic ise 1 gol kaydetti. Ligin 2. haftasında Samsunspor'un 1-0 kazandığı Kocaelispor müsabakasında ise Aleksandar Jovanovic kendi kalesine gol attı.

ŞİMDİ HEDEF GALATASARAY

Süper Lig'de son maçında Alanyaspor'la son dakikada 3 puanı kaçıran ve 1-1 berabere kalan Samsunspor'da gözler Galatasaray maçına çevrildi. 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar galibiyet hedefliyor.