CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Yenilmezler

Yenilmezler

Samsunspor, hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi’nde oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik alarak namağlup serisini devam ettirdi, yenilgiyi unuttu

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yenilmezler

Samsunspor son dönemde yakaladığı yenilmezlik serisiyle öne çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 7 beraberlik alarak önemli bir seriye imza attı. Samsunspor son yenilgisini Süper Lig'de dördüncü haftada 13 Eylül'de oynadığı Antalyaspor maçında yaşadı. Kırmızı-beyazlılar o tarihten sonra 2.5 aylık süreçte hiç mağlup olmadı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE TARİH YAZDI

Thomas Reis yönetimindeki Samsun temsilcisi özellikle UEFA Konferans Ligi'nde müthiş bir çıkış gösterdi. UEFA Konferans Ligi'nde ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç yenilmeden 10 puan toplayan Samsunspor, liderlik koltuğuna oturdu ve tarih yazdı. Süper Lig'de de son 10 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 galibiyetle 18 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar ligde yeniden ilk 4 sıraya gelmeye çok yaklaştı. Karadeniz ekibi, 25 puanla beşinci sırada bulunuyor.

HOLSE'DEN SKOR KATKISI

Samsunspor'un Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu Carlo Holse oldu. Danimarkalı oyuncu takımına 5 kez gol sevinci yaşatırken Cherif Ndiaye 4, Anthony Musaba 3, Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka 2'şer gol attı, Toni Borevkovic ise 1 gol kaydetti. Ligin 2. haftasında Samsunspor'un 1-0 kazandığı Kocaelispor müsabakasında ise Aleksandar Jovanovic kendi kalesine gol attı.

ŞİMDİ HEDEF GALATASARAY

Süper Lig'de son maçında Alanyaspor'la son dakikada 3 puanı kaçıran ve 1-1 berabere kalan Samsunspor'da gözler Galatasaray maçına çevrildi. 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar galibiyet hedefliyor.

F.Bahçe'de flaş iddia! En-Nesyri...
Derbinin ardından sevkler açıklandı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Kadıköy'de Okan Buruk bir başka!
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin ardından sevkler açıklandı! Derbinin ardından sevkler açıklandı! 01:27
G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! 01:27
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! 01:27
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:27
Sakarya'da turlayan G.Birliği! Sakarya'da turlayan G.Birliği! 01:27
Çaykur Rizespor farklı turladı! Çaykur Rizespor farklı turladı! 01:27
Daha Eski
Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! 01:27
Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! 01:27
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:27
Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! 01:27
İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... 01:27
Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! 01:27