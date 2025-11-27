CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Thomas Reis: Bazı hayallerimiz var!

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 01:32
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE REIS'İN SÖZLERİ:

Puan sıralamasına bakmadım ama iyi pozisyondayız ve bunu sürdürmek zorundayız. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Çok uzun bir seyahat yaptık. Bahane değil ama bu tür maçların üstesinden gelebilmemiz lazım. Diğer taraftan da dar bir kadroyla oynamaya çalışıyoruz. 10 puan elde ettik, fena değil. Bir sonraki maçı AEK ile evimizde oynayacağız. Bazı hayallerimiz var. Bu hayaller için fırsatları değerlendirmek gerekir. Değerlendiremezseniz sıkıntılar yaşarsınız.

Eğer maçtan 1 puan deseydiniz, kesinlikle kabul etmezdim. Maçın başından sonuna kadar performansımıza bakınca ne yazık ki yeterince agresif değildik, basit goller yedik. Yediğimiz ikinci gol normal değildi. Bu sebeple puanlar kaybettik. 1 puan sebebiyle mutluyuz sonuçta. Pozitif olarak almamız gereken şeyler var. Bu performansımız, en iyi performansımız değildi."

