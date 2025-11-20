Hedef 8'de 8

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor, bu hafta çıkış arayan güçlü rakibi Beşiktaş karşısında boy gösterecek. Zirve yarışından kopmak istemeyen kırmızı-şimşekler, Kara Kartal karşısında puan veya puanlar hedefliyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde geçen sezon ilk 5 deplasman maçını kazanarak başlayan Samsunspor, dış sahadaki başarılı grafiği bu sezona da yansıttı. Süper Lig'de deplasmanda 7 maçtır bileği bükülmeyen Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında da dış sahada namağlup ünvanını sürdürmek istiyor. Samsun ekibi, deplasmanda çıktığı son 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak mağlubiyeti unuttu.

SAMSUN'DA 3 EKSİK VAR

Beşiktaş'a konuk olacak Samsunspor'da kritik maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, kırmızı-şimşeklerin antrenmanına katılmadı. Teknik heyet, bu oyuncuların durumu için maç günü öncesinde son değerlendirmesini yapacak. Reis'in orta sahada Eyüp Aydın-Makoumbou ikilisine şans vermesi bekleniyor.