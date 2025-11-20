CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Hedef 8'de 8

Hedef 8'de 8

Süper Lig’de deplasmanda 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek kulüp rekorunu kıran Samsunspor, Dolmabahçe’de karşılaşacağı Beşiktaş önünde de namağlup ünvanını sürdürmenin peşinde

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Hedef 8'de 8

Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor, bu hafta çıkış arayan güçlü rakibi Beşiktaş karşısında boy gösterecek. Zirve yarışından kopmak istemeyen kırmızı-şimşekler, Kara Kartal karşısında puan veya puanlar hedefliyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde geçen sezon ilk 5 deplasman maçını kazanarak başlayan Samsunspor, dış sahadaki başarılı grafiği bu sezona da yansıttı. Süper Lig'de deplasmanda 7 maçtır bileği bükülmeyen Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında da dış sahada namağlup ünvanını sürdürmek istiyor. Samsun ekibi, deplasmanda çıktığı son 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak mağlubiyeti unuttu.

SAMSUN'DA 3 EKSİK VAR

Beşiktaş'a konuk olacak Samsunspor'da kritik maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, kırmızı-şimşeklerin antrenmanına katılmadı. Teknik heyet, bu oyuncuların durumu için maç günü öncesinde son değerlendirmesini yapacak. Reis'in orta sahada Eyüp Aydın-Makoumbou ikilisine şans vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA
