CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Beşiktaş’tan puan alacağız

Beşiktaş’tan puan alacağız

Veysel Bilen: “Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla Samsun’a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’tan puan alacağız

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Çok zorlu bir fikstürden geçeceklerini belirten Bilen, "Takımımızın geldiği nokta gerek Avrupa'da gerekse ligdeki durumumuz itibarıyla yönetim olarak son derece mutluyuz. Bu hafta sonundan başlayarak 21 Aralık'a kadar 8 tane çok önemli maçımız var. 3'ü Avrupa 5'i lig birlikte olmak üzere. Biz Samsunspor olarak maç maç düşünüyoruz" dedi.

Bilen sözlerine şöyle devam etti: "Hafta sonu Beşiktaş deplasmanından da puan ya da puanlar alarak Samsun'a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Takımımız yapmış olduğu iznin ardından cumartesi gününden itibaren çalışmalarına başladı. Dolayısıyla, önümüzdeki bu periyotta ortaya koyacağımız performansla hedeflediğimiz puanları alacağımıza ve bu süreci olumlu şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz."

TARAFTAR TAKIMA SAHİP ÇIKSIN

Veysel Bilen: "Taraftarımızdan beklentimiz ise her zaman söylediğimiz gibi takımlarına daha fazla sahip çıkmaları. Bilet fiyatları konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan, 'ama'sız, 'fakat'sız; desteklemelerini bekliyoruz."

F.Bahçe o yıldızla İstanbul'da görüştü!
Aslan Lookman için kesenin ağzını açtı!
DİĞER
Fenerbahçe 4 yıldızın birden peşine düştü! Sadettin Saran'ın planı belli oldu...
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
Kanarya'dan Sörloth ile ilk temas!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 01:15
Daha Eski
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:03
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:00
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 00:59
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 00:57
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 00:54
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 00:52