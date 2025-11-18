Beşiktaş’tan puan alacağız

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Çok zorlu bir fikstürden geçeceklerini belirten Bilen, "Takımımızın geldiği nokta gerek Avrupa'da gerekse ligdeki durumumuz itibarıyla yönetim olarak son derece mutluyuz. Bu hafta sonundan başlayarak 21 Aralık'a kadar 8 tane çok önemli maçımız var. 3'ü Avrupa 5'i lig birlikte olmak üzere. Biz Samsunspor olarak maç maç düşünüyoruz" dedi.

Bilen sözlerine şöyle devam etti: "Hafta sonu Beşiktaş deplasmanından da puan ya da puanlar alarak Samsun'a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Takımımız yapmış olduğu iznin ardından cumartesi gününden itibaren çalışmalarına başladı. Dolayısıyla, önümüzdeki bu periyotta ortaya koyacağımız performansla hedeflediğimiz puanları alacağımıza ve bu süreci olumlu şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz."

TARAFTAR TAKIMA SAHİP ÇIKSIN

Veysel Bilen: "Taraftarımızdan beklentimiz ise her zaman söylediğimiz gibi takımlarına daha fazla sahip çıkmaları. Bilet fiyatları konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan, 'ama'sız, 'fakat'sız; desteklemelerini bekliyoruz."