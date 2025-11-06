CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Thomas Reis: Hem mutluyuz hem de gururluyuz

Thomas Reis: Hem mutluyuz hem de gururluyuz

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz." dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 00:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thomas Reis: Hem mutluyuz hem de gururluyuz

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Alınan sonuçtan gurur duyduklarını aktaran Reis, "Aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz. Takımın böyle bir performans göstermesi bizim adımıza sevindirici. İlk yarıda Hamrun boşluk vermemeye biz de boşluklar bulmaya çalıştık. İlk yarıda daha fazla gol bulabilirdik. Bu bölümde net 2 pozisyondan maalesef yararlanamadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularıma oyunumuzu bu şekilde sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Ofansif ve defansif anlamda iyi savunma yapmamızı söyledim. Totalde 9 puanımız var ve 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz desteklediler bizi. Taraftarımızın desteği bize çok yardımcı oluyor. Ben ve oyuncularım bireysel anlamda çok yorgunuz. Dinlenip pazar gün yapacağımız lig maçının hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nde bir üst tura çıkmak için çok fazla puana ihtiyaç duyacaklarını belirten Reis, "Sonuç olarak iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki karşılaşmamızı İzlanda'da oynayacağız. 6 saatten fazla uzun bir yolculuk yapacağız. Bu karşılaşma gerçekten zor olacak. Ben her zaman maç maç ve adım adım gitmeyi tercih ederim. Takım halinde iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu performansı devam ettirirsek, bizi yenmenin zor olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla puan almak istiyoruz. Bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, "Takımınızın Konferans Ligi'nde maç fazlası ve averajla lider olması konusunda ne hissediyorsunuz?" sorusunu Reis, şöyle cevapladı:

"Bu başarıdan ötürü kendimi iyi hissediyorum. Şu ana kadar 3 maçta 9 puan aldık. Kimse böyle bir başarı beklemiyordu ama gerçek bu. Bugünkü sonuçtan ötürü çok gururluyum. Takımın lideriyim ama bu başarının başkahramanı oyuncular. Sahada onlar oynuyor ve bu başarı onların performansın sayesinde geliyor. 10 maçlık yenilmezlik serimizi de sürdürüyoruz. Bu da çok sevindirici bir durum. Ayrıca ülke puanına da katkı veriyoruz. Umarım daha fazla sakatlık vermeyiz ve bu serinin devamında da iyi performans vermeye devam ederiz. Benim adıma, takımım adına baskı vardı. Bu reaksiyonu görmek benim için önemliydi. Herkes kazanacağımızı bekliyordu. Onlara karşı oynamak zordu çünkü iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Bizim maça kadar sadece 2 gol yediler. Bu baskının üstesinden nasıl geleceğimizi görmek güzel bir tecrübe oldu. Bu baskının da üstesinden geldiğimiz için mutluyum."

Diğer yandan, Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica, basın toplantısına katılmadı ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması
İdefix-REKLAM
DİĞER
Galatasaray’ın kasası doldu taştı! Şampiyonlar Ligi’nden rekor gelir
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Tedesco'dan flaş hakem sözleri!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:21
F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! 01:09
F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! 00:00
Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! 23:26
Tedesco: O şiddeti göstermemiz gerekiyor! Tedesco: O şiddeti göstermemiz gerekiyor! 22:13
FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı! FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı! 22:08
Daha Eski
PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! 21:45
Orkun Kökçü suskunluğunu bozdu! Orkun Kökçü suskunluğunu bozdu! 21:38
Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? 21:30
Fırtına'da sakatlık şoku! Fırtına'da sakatlık şoku! 20:33
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 19:31
Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? 11:37