Samsunspor-Hamrun Spartans maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Malta'dan Hamrun Spartans'ı konuk ediyor. Legia ve Dinamo Kiev zaferleriyle ülkemizi coşturan kırmızı-şimşekler, 6 puan ve +4 averajla yer aldığı 5. sıradan zirveye yükselmek için mücadele ediyor. Taraftar gücünü de arkasına alan temsilcimiz, henüz puanı bulunmayan ve -2 averajla 32. sırada yer alan Hamrun karşısında 3 puan alması halinde ilk 24'ü garantileyecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan kritik karşılaşmada Thomas Reis'in öğrencileri hata yapmak istemiyor. Sakatlıklar sebebiyle 5 eksikle sahaya çıkan kırmızı-beyazlılar, ilk 8 için önemli bir avantaj yakamala peşinde. Samsunspor - Hamrun Spartans maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 20:37
UEFA Konferans Ligi 3. haftasında heyecan dorukta. Temsilcimiz Samsunspor, Malta ekibi Hamrun Spartans ile Yeni 19 Mayıs Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Konferans Ligi'nde Polonya'dan Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i de sahasında 3-0 mağlup etmeyi başaran Karadeniz devi, ligde 6 puanla 5. sırada yer alıyor. Rakibi ise Jagiellonia deplasmanında 1-0 mağlup olmasının ardından evinde Lausanne ile oynadığı karşılaşmada da puan kazanamadı ve -2 averajla 32. sıraya yerleşti.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Celil, Emre, Musaba, Marius.

Hamrun Spartans: Bonello, Comprl, Bjelicic, Polito, Comenzuli, Mbong, Emerson, Coric, Garcia, Koffi, Smailagic.

Samsunspor - Hamrun Spartans maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Hamrun Spartana maçı, 6 Kasım Perşembe günü Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başladı.

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Hamrun Spartana maçı, TRT1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetiyor. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlendi. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov oldu.

ŞİMŞEKLER'DE 7 EKSİK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almadılar.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemediler.

HEDEF 3'TE 3

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi. Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor. Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

