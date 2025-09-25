Samsunspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürdü

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdmana ısınma koşusu ile başlayan kırmızı-beyazlı futbolcular, 5'e 2 ve taktik çalışması ile günü tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları süren Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa katılmadı.

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını 26 Eylül günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.