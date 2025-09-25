CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürdü

Samsunspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 13:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdmana ısınma koşusu ile başlayan kırmızı-beyazlı futbolcular, 5'e 2 ve taktik çalışması ile günü tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları süren Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa katılmadı.

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını 26 Eylül günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

"Skor Türkler için daha kötü olabilirdi"
REKLAM
DİĞER
Minik Atlas ilk kez görüldü! Zeynep Tuğçe Bayat oğlunun yüzünü paylaştı! "Annesinin kopyası"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır
İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın enleri!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın enleri! İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın enleri! 13:34
Fırtına'da Olaigbe mesaisi! Fırtına'da Olaigbe mesaisi! 12:53
Young Boys-Panathinaikos maçı ne zaman? Young Boys-Panathinaikos maçı ne zaman? 12:51
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! 12:32
Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman? 12:30
Mou'nun açıklamaları başını yaktı! Mou'nun açıklamaları başını yaktı! 12:00
Daha Eski
Salzburg-Porto maçı ne zaman? Salzburg-Porto maçı ne zaman? 11:59
Utrecht-Lyon maçı ne zaman? Utrecht-Lyon maçı ne zaman? 11:43
Rangers-Genk maçı ne zaman? Rangers-Genk maçı ne zaman? 11:36
F.Bahçe'de hayal kırıklığı! Kerem... F.Bahçe'de hayal kırıklığı! Kerem... 11:30
G.Saray kasasını dolduracak! G.Saray kasasını dolduracak! 11:19
Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman? Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:07