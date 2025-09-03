Dimata Devler Ligi'nde

Samsunspor'un Kongo asıllı Belçikalı santrforu Landry Dimata, 2.5 milyon Euro bonservis karşılığında G.Kıbrıs ekibi Pafos'a 3 yıllık imza attı. Dimata, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Pafos'la bu heyecanı da yaşayacak. 28 yaşındaki Belçikalı santrfor, bu sezon Kırmızı-Şimşekler'de 4 maçta ter döktü. Geçen sezon ise 32 maçta 7 gol, 4 asist katkısı sağladı.
Samsunspor'un Kongo asıllı Belçikalı santrforu Landry Dimata, 2.5 milyon Euro bonservis karşılığında G.Kıbrıs ekibi Pafos'a 3 yıllık imza attı. Dimata, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Pafos'la bu heyecanı da yaşayacak. 28 yaşındaki Belçikalı santrfor, bu sezon Kırmızı-Şimşekler'de 4 maçta ter döktü. Geçen sezon ise 32 maçta 7 gol, 4 asist katkısı sağladı.