Reeder Samsunspor 3-0 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 34. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Avrupa Ligi'ne katılım yolunda mücadele veren Reeder Samsunspor ile İkas Eyüpspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip, dakika 4 ve 61'de Landry Nany Dimata'nın ve 90+5'te Mouandilmadji'nin golleri ile karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Konuk ekipte ise dakika 74'te Mame Thiam, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Süper Lig'de son 5 maçında galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, bu sonuç ile birlikte galibiyet hasretine son vererek Avrupa yolunda ligdeki üçüncülüğünü korudu.

İkas Eyüpspor'un ise mağlubiyet serisi 3'e çıktı. İstanbul temsilcisi ligdeki son galibiyetini 14 Nisan tarihinde Adana Demirspor'u 6-0 yenerek almıştı.