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Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor 3-0 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor 3-0 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında İkas Eyüpspor'u 3-0 yendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 15:54 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 18:01
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Reeder Samsunspor 3-0 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 34. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Avrupa Ligi'ne katılım yolunda mücadele veren Reeder Samsunspor ile İkas Eyüpspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip, dakika 4 ve 61'de Landry Nany Dimata'nın ve 90+5'te Mouandilmadji'nin golleri ile karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Konuk ekipte ise dakika 74'te Mame Thiam, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Süper Lig'de son 5 maçında galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, bu sonuç ile birlikte galibiyet hasretine son vererek Avrupa yolunda ligdeki üçüncülüğünü korudu.

İkas Eyüpspor'un ise mağlubiyet serisi 3'e çıktı. İstanbul temsilcisi ligdeki son galibiyetini 14 Nisan tarihinde Adana Demirspor'u 6-0 yenerek almıştı.

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