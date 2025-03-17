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Haberler Samsunspor Okan Kocuk devleşti

Okan Kocuk devleşti

Samsunspor’un başarılı kalecisi, birisi uzatmalarda Dzeko’nun kafa vuruşu olmak üzere 6 kritik kurtarış yaptı, takımına 1 puanı getirdi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Okan Kocuk devleşti

Süper Lig'de sezonun en flaş takımı olan Samsunspor, F.Bahçe'ye çelme takmaya devam ediyor. İki takım arasında oynanan son 4 maçın üçünden puan çıkarmayı başaran Karadeniz ekibi, dün de kalecisi Okan Kocuk'un yıldızlaştığı gecede rakibine çelme takmayı başardı. Okan özellikle ikinci yarıda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 90 dakika boyunca 6 önemli kurtarışa imzasını atan 29 yaşındaki eldiven, 90+6'da Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda adeta uzadı ve topu köşeden çıkardı. Ardından Mert Hakan'ın ceza alanına girmeden çektiği sert şutunu da kornere çelen Okan, gecenin yıldızı olmayı başardı.

MARİUS 75'TE ATILDI

Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, dünkü karşılaşmada oyundan atıldı. Maçın henüz dördüncü dakikasında Skriniar'a yaptığı faulde sarı kart gören 27 yaşındaki futbolcu, 75'te ise hakem Cihan Aydın'a itiraz ederken dokunduğu için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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