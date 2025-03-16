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Haberler Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun da...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun da...

Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım karşılaşmanın ardından bir televizyon programına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Fenerbahçe şampiyon olsun, Türkiye'nin üstündeki, futbolun üstündeki kara bulutlar dağılsın. Fenerbahçe rahatlasın, Ali Koç rahatlasın, Acun Ilıcalı rahatlasın, bütün camia rahatlasın. Biz de rahatlayalım" dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 01:39 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 01:43
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun da...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ağırladığı ve sarı lacivertli ekiple 0-0 berabere kalarak rakibinin şampiyonluk yarışında ağır darbe almasına neden olan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım katıldığı bir televizyon programında flaş açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve hakem yönetimini değerlendiren Yüksel Yıldırım, karşılaşmada düdük çalan Cihan Aydın'ı eleştirirken şunları söyledi:

"Maçı seyrettik hepimiz. Küfürleri duymadım, duymak da istemedim. Hakem 12 dakikada iki sarı kart gösterdi. Celil, sert oynuyor, basıyor falan ama sarı kart gördüğü pozisyon sarı kart değildi. Fenerbahçeliler de hakemi ablukaya almayı biliyor. Fred sayıyor, hakem de al sana sarı kart diyor. Marius'un ilk sarı kartı, asla sarı kart değil. İkincisinde hakeme dokundu ama neden dokundu? Ondan önce dirsek yedi. Yerde yatıyor, ağzını ve burnunu gösteriyor kan var diye. Hoca da orada..

Cihan Aydın'ın yanlı hakemlik yapacağını biliyorduk. Herkes biliyor. Bunları konuşmaya gerek yok. Beşiktaş maçında da ikinci sarı karttan kırmızı kart yedik. Orada da ikinci sarı kart doğru değildi. Hakem için birisi Fenerbahçeli birisi Galatasaraylı diyor. Hakemler büyük takımları böyle koruyor. 12 dakikada yediğimiz sarı karttan dolayı, 10 kişi kalacağımızı söyledim. Celil'i aldı hoca devre arasında akıllılık yaparak. Hoca gitti Soner'i koydu. Marius dirsek yemiş, ağzı acıyor. Gitti, dokundu, sarı kart yedi. Hocam, bu kırmızının yanlış olduğunu söylüyor. İlk sarı yanlış ama ikinci sarı kart doğru. Kırmızı kart gördük, bir şey diyemedik.

Hakemin kararları Fenerbahçe'ye daha yakındı. Buna da bir şey demiyoruz. Biz yaklaşık 25 dakika 10 kişi oynadık. Çok zor Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynamak. Direndi çocuklar. Çocuklar, maç öncesi, "Sizin için oynuyoruz, bunları hak etmiyorsunuz. Sahada cevap vereceğiz" dediler. Son 20 dakika belki Çanakkale Geçilmez oynadık. Mourinho da küme düşmemeye oynayan gibi oynadı dedi. Tabii ki öyle oynayacağız. Ben bu maça 1 puan için çıkıyorum dedim. 1 puanı aldım ve mutluyum, bitti."

"F.BAHÇE ŞAMPİYON OLSUN DA..."

Yüksel Yıldırım ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına da değinerek "Fenerbahçe şampiyon olsun, Türkiye'nin üstündeki, futbolun üstündeki kara bulutlar dağılsın. Fenerbahçe rahatlasın, Ali Koç rahatlasın, Acun Ilıcalı rahatlasın, bütün camia rahatlasın. Biz de rahatlayalım" dedi.

"MOURINHO, G.SARAY MAÇINI SEYRETMİŞ Mİ?

Jose Mourinho'ya da göndermede bulunan Yüksel Yıldırım, "Bizim 3-2 yenildiğimiz maçı seyretmiş mi Mourinho? Galatasaray - Samsunspor maçını seyretmiş mi? Onlar Kadıköy'de 3-1 kaybettiler. Bizim kadar mücadele etmişler mi, gidin bir sorun niye oynamamışlar diye. Elimizden bu kadar geliyor. Takımımın bütçesi 12 milyon euro benim, bir tane En-Nesyri etmiyor. Neyi konuşuyoruz biz?" şeklinde konuştu.

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