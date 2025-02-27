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Haberler Samsunspor Samsun da yabancı

Samsun da yabancı

F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ardından Samsunspor da TFF’ye resmi başvuru yayıp yabancı hakem talep etti

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Samsun da yabancı

Süper Lig'de 3. sırada yer alan ve Avrupa kupaları mücadelesi veren Samsunspor, TFF'ye resmi başvuru yaparak kritik karşılaşmalarını yabancı hakemin yönetmesini istedi. Kırmızı- şimşekler, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in kritik haftalarına girildiğine işaret ederek özetle şunları söyledi: Kulübümüz, Süper Lig'de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Bu çerçevede, Fenerbahçe- Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz.

GÖZTEPE'YE BİLENDİ

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, pazartesi günü konuk olacağı direkt rakiplerinden Göztepe karşısında Çaykur Rizespor mağlubiyetini telafi etmeyi hedefliyor. Göztepe maçı hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlayan kırmızı-şimşeklerde, futbolcuların antrenmanda hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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