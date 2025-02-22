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Haberler Samsunspor Hedefe kilitlendik

Hedefe kilitlendik

Süper Lig'de Karadeniz derbisinde bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Samsunspor, Avrupa kupaları hedefi için mutlak galibiyet hedefliyor. Kırmızı-şimşeklerin kaptanlarından Emre Kılınç, Karadeniz derbisine çok iyi hazırlandıklarını söyleyip umut dağıttı. Bu sezon Samsunspor'da 18 karşılaşmada 6 asistle oynayan ve takımının bu kategoride en skorer ismi olmayı olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, taraftarların beklentisinin farkında olduklarını belirtti. Samsun'da 9 maçtır namağlup olduklarını ve üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Kılınç, "Avrupa kupaları hedefimize giden yolda bir engeli daha geride bırakmak istiyoruz. Bu bilinçle Karadeniz derbisine çıkacağız ve taraftarımız önünde galip gelmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Hedefe kilitlendik

Süper Lig'de Karadeniz derbisinde bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Samsunspor, Avrupa kupaları hedefi için mutlak galibiyet hedefliyor. Kırmızı-şimşeklerin kaptanlarından Emre Kılınç, Karadeniz derbisine çok iyi hazırlandıklarını söyleyip umut dağıttı. Bu sezon Samsunspor'da 18 karşılaşmada 6 asistle oynayan ve takımının bu kategoride en skorer ismi olmayı olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, taraftarların beklentisinin farkında olduklarını belirtti. Samsun'da 9 maçtır namağlup olduklarını ve üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Kılınç, "Avrupa kupaları hedefimize giden yolda bir engeli daha geride bırakmak istiyoruz. Bu bilinçle Karadeniz derbisine çıkacağız ve taraftarımız önünde galip gelmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye umut dağıttı.

SAMSUN'DA İKİ EKSİK VAR

Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor, bugün Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kırmızı- beyazlılarda sol bek Bola ile santrfor Mouandilmadji, kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

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