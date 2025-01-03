  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Samsunspor Samsunspor'dan flaş karar! O isimler Trabzonspor maçında yok

Samsunspor'dan flaş karar! O isimler Trabzonspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Ev sahibi takımda o isimler için kadro dışı kararı geldi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 18:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor'dan flaş karar! O isimler Trabzonspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Samsunspor'un ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibinde o oyuncuların kadro dışı kaldığı açıklandı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır.

F.Bahçe'ye transfer piyangosu!
G.Saray'a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!
DİĞER
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI KESİNTİSİZ! İtalya Süper Kupa Juventus - Milan yarı final maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!
Başkan Erdoğan 2024 ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet rekoru kırdık
G.Saray'a transferde fırsat doğdu!
G.Saray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünyaca ünlü yıldızdan transfer itirafı! Dünyaca ünlü yıldızdan transfer itirafı! 17:02
G.Saray'a kötü haber: Transferden vazgeçtiler! G.Saray'a kötü haber: Transferden vazgeçtiler! 16:18
F.Bahçe o ismi geri çağırıyor! F.Bahçe o ismi geri çağırıyor! 16:02
Trabzonspor, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı 15:42
F.Bahçe Beko'dan bomba transfer F.Bahçe Beko'dan bomba transfer 15:33
2025 Gran Fondo takvimi açıklandı 2025 Gran Fondo takvimi açıklandı 15:19
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş sakatlık açıklaması F.Bahçe'den flaş sakatlık açıklaması 15:03
F.Bahçe'ye o isimden şok haber! F.Bahçe'ye o isimden şok haber! 14:53
Rizespor - Beşiktaş maçı detayları! Rizespor - Beşiktaş maçı detayları! 14:47
Juventus - Milan maçı hangi kanalda? Juventus - Milan maçı hangi kanalda? 14:31
Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 14:25
Nice - Rennes maçı ne zaman? Nice - Rennes maçı ne zaman? 14:13