Samsunspor'dan flaş karar! O isimler Trabzonspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Samsunspor'un ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibinde o oyuncuların kadro dışı kaldığı açıklandı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır.