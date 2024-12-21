  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Her puan önemli

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Her puan önemli

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 19:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Her puan önemli

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Reis, "Sonuç iki takım içinde kabul edilebilir diyebilirim. Bugün oyuna girmede sıkıntı yaşadık. İlk dakikalarda çok hata yaptık. Bugün takım olarak üst seviyede performans gösteremedik. İlk yarı pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyon paslarını da değerlendiremedik. Bugün sonuca bakacak olursak 1 puan daha aldık 30 puana geldiğimiz için mutluyuz. Her puan önemli. Bugün gösterdiğimiz performanstan memnun değilim" dedi.

REKLAM
Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI
DİĞER
"Bitti, gitti diyelim" İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli sosyal medyadan duyurdu!
Başkan Erdoğan Marmaris'ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı
F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi!
F.Bahçe'ye Özbek stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Alanyaspor maçında gol VAR'dan döndü! Beşiktaş - Alanyaspor maçında gol VAR'dan döndü! 19:43
Abdülkerim G.Saray'da "Dalya"ya hazırlanıyor Abdülkerim G.Saray'da "Dalya"ya hazırlanıyor 19:26
"Daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz” "Daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz” 19:11
Beşiktaş taraftarı maça ilgi göstermedi! Beşiktaş taraftarı maça ilgi göstermedi! 19:08
Trabzonspor'da Orsic'in sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor'da Orsic'in sözleşmesi feshedildi! 18:35
Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI 18:25
Daha Eski
Manisa evinde galip Manisa evinde galip 18:19
F.Bahçe Opet deplasmanda galip! F.Bahçe Opet deplasmanda galip! 18:18
G.Saray Kayseri'ye geldi! G.Saray Kayseri'ye geldi! 17:57
Sivas'ta gol sesi çıkmadı! Sivas'ta gol sesi çıkmadı! 17:56
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:53
Manchester City yine mağlup! Manchester City yine mağlup! 17:31